Afyonkarahisar'da Kerpiç Ev Küle Döndü

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan 75 yaşındaki Kerim Eroğlu’na ait iki katlı kerpiç evde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangın sırasında dışarıda olan Eroğlu yara almadan kurtuldu. Ancak çıkan yangın evde ağır hasara yol açarak yapıyı oturulamaz hale getirdi.

Kaynak: İHA