Kağıt Toplayıcısı Çöpte Pırlanta Dolu Poşet Buldu

Fatih’te bir kuyumcunun çöpe atılan 200 bin dolarlık pırlanta dolu poşetini kağıt toplayıcısı buldu. Polis kısa sürede pırlantaları bularak eksiksiz şekilde kuyumcuya teslim etti.

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Fatih’teki bir kuyumcuda çalışan personel, iş yerinin çöplerini dışarı çıkarırken dalgınlıkla içinde yaklaşık 200 bin dolar değerinde pırlanta bulunan bir poşeti de atınca, değerli taşlar çöpe karıştı. Kısa süre sonra bölgeden geçen bir kağıt toplayıcısı, poşeti alıp uzaklaştı.

Kağıt Toplayıcısı Çöpte Pırlanta Dolu Poşet Buldu - Resim : 1

POLİS DEVREYE GİRDİ

İşyeri sahibi, pırlantaların eksik olduğunu fark edince durumu hemen polise bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etti. Görüntülerde, kağıt toplayıcısı A.A.’nın pırlanta dolu poşeti alıp götürdüğü görüldü.

Kağıt Toplayıcısı Çöpte Pırlanta Dolu Poşet Buldu - Resim : 2

KAĞIT TOPLAYICI SERBEST BIRAKILDI

Polis, A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında “kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf” suçundan işlem yapılan A.A. daha sonra serbest bırakıldı. Poşet içindeki tüm pırlantalar eksiksiz olarak bulunarak kuyumcuya teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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