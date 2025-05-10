Çocukların Elinden Düşürmediği Oyuncakta Ölümcül Alarm! Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayınladığı skandallar listesine bir ürün daha eklendi. Serra Plastik markalı kırmızı yarış arabası oyuncağında ölümcül risk taşıyan kimyasal tespit edildi. Bakanlık, oyuncağın satışının yasaklandığını duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Çocukların Elinden Düşürmediği Oyuncakta Ölümcül Alarm! Satışı Yasaklandı

Gıdadaki skandallar çocukların vazgeçilmezi oyuncaklara kadar sıçradı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her gün yenilerini eklediği gıda hileleri endişeleri artırırken şimdi de Ticaret Bakanlığı yeni listeleriyle anne ve babaları korkuttu.

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayınladığı 9 Mayıs tarihli listede popüler oyuncaklardan biri yer aldı.

Çocukların Elinden Düşürmediği Oyuncakta Ölümcül Alarm! Satışı Yasaklandı - Resim : 1

KİMYASAL TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, Serra Plastik markalı kırmızı yarış arabası oyuncağında kimyasal tespit edildiğini açıkladı. Üretimi İstanbul Başakşehir’de yapılan oyuncağın yasaklandığı duyuruldu.

Çocukların Elinden Düşürmediği Oyuncakta Ölümcül Alarm! Satışı Yasaklandı - Resim : 2

Piyasan toplatılmaya başlanan oyuncağın güvensizlik sebebi ise ‘Sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edilmiştir’ sözleriyle açıklandı.

FİTALAT NEDİR?

Fitalatlar ya da flalat, (phthalate) plastik ve pvc malzemelere sertliğini azaltmak, esneklik kazandırmak veya yumuşaklık kazandırmak için katılan kimyasallardır. Plastikleri yumuşatma amacıyla kullanıldığı gibi, birçok kozmetik üründe, oyuncak, deterjan ve kişisel bakım ürünleri gibi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürünlerde de kalıcı koku ve renklendirme amacıyla kullanılmaktadır.

Günümüzde zararları kanıtlanan ftalat kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde denetimler ithal ürünler için gümrüklerden ve piyasadan; yerli mallar için ise piyasadan üretim yerlerinden alınan numunelere uygulanan kimyasal testlerle yapılmaktadır.

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