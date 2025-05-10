Bursa'da İş Kazası: Elini Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı

Bursa İnegöl’deki bir tekstil fabrikasında çalışan 52 yaşındaki Leyla P., çalıştığı makinenin silindirine elini kaptırarak yaralandı; hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da İş Kazası: Elini Makineye Kaptıran İşçi Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaşanan iş kazasında, 52 yaşındaki Leyla P. isimli kadın işçi elini makineye kaptırarak yaralandı.

Olay, saat 14.00 sularında 2. Cadde üzerindeki fabrikada meydana geldi. Üretim esnasında çalışan Leyla P., makinenin silindir bölümüne sol elini sıkıştırdı. Durumun fark edilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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