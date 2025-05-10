CHP'li Gürer'den Tarım Sayımı Çıkışı: 22 Yıldır Sayım Yapılmadı

Cumhurbaşkanı kararı ile 2001 yılında son kez yapılan Tarım Sayımı’nın güncellenmesi kararının ardından, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’den dikkat çeken bir yorum geldi. Gürer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, AKP iktidarının 22 yıldır Tarım Sayımı yapmadığını belirterek, “6534 sayılı yasa ile sonu (0) ile biten yıllarda tarım sayımı yapılması kararlaştırıldı. İstisnalar hariç, 1955 yılında yürürlüğe giren kanun ile bu uygulama başladı. Ortalama on yılda bir sayım yapıldı. Günümüzde ise her beş yılda bir yapılması doğru olandır. AKP iktidarı ise 22 yıldır Tarım Sayımı yapmadı. Nihayet yapılması kararı geç de olsa alındı. Veri saptaması masa başı yazışmaları ile değil, alan, arazi, köy, kırsal çalışması ile yapılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Geçmişte sürekli söz konusu sayımın yapılması için çağrı yaptıklarını belirten Gürer, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında ‘Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol’ ile en son 2001’de yapılan tarım sayımının ardından, tarımda planlı üretim modeline geçişin en önemli adımlarından birisi atılmış olduğu da açıklamada yer aldı. Aradan geçen iki yıl sonunda Cumhurbaşkanı Genelgesi’nin Resmî Gazete’de yayınlanması da bir gecikmeyi gösteriyor. Süreç önemli ve bir an önce tarım sayımı yapılmalı. Bu kere olsun veriler doğru biçimde saptanıp kamuoyuna açıklanmalıdır” diye konuştu.

Gürer, “22 yıldır tarımda planlama kalkıp piyasa tüccara bırakılarak tarım ticari bir alana dönüştürülünce tarım sayımı da rafa kalktı” dediği açıklamasında “AKP iktidarları döneminde planlamadan ve öngörüden uzak uygulamalar ile değişen sekiz Tarım ve Orman Bakanı’nın ayrı uygulamaları nedeniyle tarımın yazboz tahtasına döndüğünü ve bunun da tarımda sorunları katladığını belirtti.