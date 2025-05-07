Minguzzi Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler: Öldürmeden Önce Pazarda Dakikalarca Mattia Ahmet'i Aramış!

İstanbul'da korkunç bir cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar, cinayet öncesi ve sonrası yaşanan korkunç detayları gün yüzüne çıkardı. Görüntülerde zanlı B.B.'nin dakikalarca Mattia Ahmet'i aradığı anlar yer aldı.

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İstanbul’da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğulları Mattia Ahmet'in ölümünün ardından korku dolu dakikaların görüntüleri ortaya çıktı.

TV100, bit pazarındaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak, cinayet öncesi yaşananları gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Mattia'nın kaykay malzemesi almak için bit pazarına geldiği ve tezgahları dolaşırken, 15 yaşındaki zanlı B.B.’nin onu taciz etmeye başladığı görüldü.

Kısa süreli bir tartışma sonrasında, B.B. bu sefer de fiziksel şiddet uyguladı. Pazar esnafının kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Zanlı B.B.'nin, dakikalarca Mattia'nın peşinden koştuğu ve onu takip ettiği görüntüler, olayın korkunç detaylarını gözle önüne serdi.

Minguzzi Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler: Öldürmeden Önce Pazarda Dakikalarca Mattia Ahmet'i Aramış! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırıyla öldürülmesinin ardından zanlı ve suç ortağının Fikirtepe Metrobüs durağında buluştuklarını ortaya çıkmıştı. Görüntülerde zanlının, Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı anlar yer almıştı.

Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, olay yerinde bulunan iki çocuğun da cinayete iştirak ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunuş ve iki çocuk daha gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: tv100

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