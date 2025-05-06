Şok Edici Görüntüler Ortaya Çıktı: Cinayetin Ardından Böyle Gülmüş!

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili şok edici yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının, cinayet sonrası metrobüs durağında gülerek sohbet ettiği görüldü.

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Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren B.K.'nın, cinayetin ardından metrobüs durağında buluştuğu arkadaşlarıyla gülerek sohbet ettiği anlar yer aldı.

Şok Edici Görüntüler Ortaya Çıktı: Cinayetin Ardından Böyle Gülmüş! - Resim : 1

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Ocak ayında Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta gerçekleşen saldırının ardından 9 Şubat’ta hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

GÜLEREK SOHBET ETMİŞ!

Cinayetle ilgili olarak dava dosyasına giren yeni görüntüler, katil zanlısı ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gidip arkadaşlarıyla buluştuğu anları gösteriyor. Görüntülerde katil zanlısının arkadaşlarıyla gülerek sohbet ettiği görülüyor.

Şok Edici Görüntüler Ortaya Çıktı: Cinayetin Ardından Böyle Gülmüş! - Resim : 2

Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Adli Tıp Kurumu, doğum belgesi olmayan katil zanlılarından U.B.'nin 17 Temmuz 2009 tarihi olarak belgelenen doğum kaydına uygun gelişim gösterdiğini ve 15 yaşını doldurarak 16 yaşına girdiğini açıklamıştı. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

MEZARA SALDIRI DAVASI 27 MAYIS'TA

Öte yandan, Mattia Ahmet’in mezarına yönelik yapılan tahribatla ilgili de bir duruşma tarihi belirlendi. Tutuklu sanık Duran Aydın, 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Mahkeme ayrıca, Mattia Ahmet’in babası Andrea Minguzzi için zorla getirme emri çıkardı.

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Kaynak: NTV

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