Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesi Sürpriz Kararının Sebebini Açıkladı, Bir Gecede Sildi

Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava sürerken, anne Yasemin Minguzzi aldığı yeni bir kararı açıkladı. Minguzzi sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını neden kaldırdı? Sebebini açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesi Sürpriz Kararının Sebebini Açıkladı, Bir Gecede Sildi

Bıçaklı saldırı sonrasında 15 yaşındaki oğlu Ahmet Mattia Minguzzi’yi kaybeden acılı anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Oğlunun 10 Nisan’da görülen davası için sık sık paylaşımlar yapan anne Minguzzi, hesabındaki fotoğrafları kaldırdığını açıkladı.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesi Sürpriz Kararının Sebebini Açıkladı, Bir Gecede Sildi - Resim : 1

'OĞLUMUN HUZURU İÇİN…'

Anne Yasemin Minguzzi, bu kararının sebebini ise ‘Ahmet’i ve beni yalnız bırakmayan tüm canlarıma belirtmek isterim ki Ahmet’in fotoğraf ve videolarını kaldırmamın tek sebebi oğlumun bundan hoşlanmadığını hissetmem oldu. Dava süresince paylaşma ihtiyacı duymuştum. Oğlumun huzuru için artık paylaşmama ve olanları da kaldırma kararı verdim. Anlayışınız için teşekkür ediyorum’ diyerek duyurdu.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesi Sürpriz Kararının Sebebini Açıkladı, Bir Gecede Sildi - Resim : 2

DOĞUM GÜNÜ MESAJI YÜREK YAKMIŞTI

Anne Miguzzi daha önce de oğlunun doğum günü 23 Nisan’da yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırmıştı. Minguzzi, Instagram’dan yaptığı paylaşımda kaybettiği oğluna şöyle seslenmişti: Ben bugün seni kaykay parkında anacığım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın, Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesi Sürpriz Kararının Sebebini Açıkladı, Bir Gecede Sildi - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

TUTUKLANMIŞTI

Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A. kendini ‘Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim’ diyerek savunmuştu. D.A. olay sonrasında tutuklanmıştı.

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