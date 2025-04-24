Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Flaş Gelişme! Daha Önce Olaylara Karışan İki Sanık İçin Karar

İstanbul'da İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy'de gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası acılı aile adalet arayışına devam ederken olayla ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

BAŞKA OLAYLARA DA KARIŞMIŞLAR!

15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava kapsamında 10 Nisan günü ilk kez Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıklar B.B ve U.B.'nin yargılama sürecinden önce de başka olaylara karıştığı öğrenildi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B., olaydan 1 ay önce Kadıköy'de 6 Aralık'ta polis aramasında üstünde satırla yakalandı. B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı. Savunmasında ise, “Babam pide ustası pideleri doğramak için satır istedi. Satırı pazardan aldım" dedi. Soruşturma kapsamında satır üzerinde kriminal incelemede, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Olay yerinde Minguzz'ye tekme atan U.B.'nin aralarında bulunduğu gruptan E.K.S.'nin 5 Mayıs 2024'te otobüste karşılaştığı mağdur ile konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Bıçak çekip darbettikten sonra zorla elini öptürdüğü görüntüleri sosyal medyada yayınladılar. Mağdur çocuğun şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada, üzerlerine atılı 'silahla tehdit' suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: DHA