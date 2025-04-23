Minguzzi Ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir ve Eşine Yine Ölüm Tehdidi: 'Kafana Mermi Gelir'

Sokak ortasında canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin adalet mücadelesi sürerken, aileye ve avukatlarına tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Avukat Rezan Epözdemir, kendisine gelen yeni tehditleri sosyal medyadan duyurdu.

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Minguzzi Ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir ve Eşine Yine Ölüm Tehdidi: 'Kafana Mermi Gelir'

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Salı pazarında B.B. defalarca bıçaklanmış ve U.B tarafından ise defalarca teklelenmişti. Minguzzi, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.

Cinayet zanlıları tutuklanırken, duruşmaya günler kala acılı aile ve ailenin avukatı Rezan Epözdemir tehditlere maruz kalmıştı.

Minguzzi Ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir ve Eşine Yine Ölüm Tehdidi: 'Kafana Mermi Gelir' - Resim : 1

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldığı bir canlı yayının ardından kendisine ve eşine gelen tehditleri duyurdu.

Epözdemir, söz konusu paylaşımında, “İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve Emniyete de aktardım. Valilik Makamına da gerekli önlemlerin alınması icin başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi' nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLER

Epözdemir’e gönderilen mesajlarda, şüphelilerin savurduğu tehditler net olarak görüldü. Şüpheli şahıs, “Sen öyle paylaşımlar yapmaya devam et yarın bir gün senin de karnın göğsün bıçaklanır, kafana mermi falan gelir aman diyeyim dikkat eti. Bu davadan vazgeç eşinle güzel hayat yaşa” dedi.

Minguzzi Ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir ve Eşine Yine Ölüm Tehdidi: 'Kafana Mermi Gelir' - Resim : 2

AİLEYİ TEHDİT EDENLER TUTUKLANMIŞTI

Minguzzi ailesine tehditler savuran birçok şahıs, tespit edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldıran 67 yaşındaki D.A. isimşi şüpheli de gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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