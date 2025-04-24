'Yenidoğan Çetesi' Bir Kez Daha Hakim Karşısında

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak anılan ve aralarında 29 tutuklu sanığın da bulunduğu toplam 58 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması, Bakırköy Adalet Sarayı'nda devam ediyor.

Sanıkların, bebek hastaları daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine yönlendirerek ölümlerine yol açtıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, saat 11.00 civarında başladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen çeteye operasyon düzenlenmişti. Yenidoğan çetesi üyesi 46 şüpheliden 25'i tutuklanmıştı.

25'i tutuklu 46 sanığın yargılanması devam ederken doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti.

Davanın üçüncü duruşmasında, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Birinci Hastanesi'nde Hasta Hizmetleri Müdürü olarak çalışan Emine Avcı, Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan Serdar Yüksel ve Reyap Hastanesi'nin medikal muhasebeci Funda Özen'in tahliyesine karar verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in, 10 bebeğin ölümüyle bağlantılı olarak "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve çeşitli suçlardan toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise benzer suçlamalarla 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: DHA