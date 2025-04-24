6,2'lik Depremde İstanbul'da İletişim Çöktü, GSM Şirketleri İçin Harekete Geçiliyor: Bakan Uraloğlu Bir Araya Gelecek

İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından kent genelinde iletişim ağının çökmesi sonrası GSM şirketleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Bu gelişmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun GSM şirketleriyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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6,2'lik Depremde İstanbul'da İletişim Çöktü, GSM Şirketleri İçin Harekete Geçiliyor: Bakan Uraloğlu Bir Araya Gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 23 Nisan'da yaşanan depremin ardından meydana gelen iletişim sorunlarının ardından GSM şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Bloomberg’te yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Uraloğlu’nun bugün 14:00’te İstanbul’da operatör temsilcileriyle bir toplantı düzenleyeceği bilgisini verdi.

Buna göre Uraloğlu, depremin ardından yaşanan iletişim sorunları nedeniyle yöneticilerden açıklama ve bilgi talep edilecek. Öte yandan Uraloğlu, GSM operatörlerinin mevcut altyapı kapasiteleri ve yatırım planları hakkında da bilgi alacak.

GSM ŞİRKETLERİNE BÜYÜK TEPKİ

Merkez üssü Silivri olan 6,2’lik deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda çevre kentte hissedilirken; depremin ardından yakınlarıyla telefon hattı üzerinden iletişime geçmek isteyen vatandaşlar iletişim problemleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar sosyal medya hesabından yaşanan sıkıntılara büyük tepki gösterirken, hiçbir yakımın dahi olmadığı bir depremin ardından bu denli büyük bir problemin yaşanmış olmasına yönelik eleştiriler getirmişti.

6 ŞUBAT DEPREMİ AKILLARA GELDİ

Bununla birlikte 6 Şubat 2023 depreminin ardından deprem bölgesinde çöken iletişim altyapısı nedeniyle çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini; enkaz altındaki depremzedelere gerekli yardımın zamanında götürülemediğini anımsatan vatandaşlar GSM şirketlerine yönelik yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

İLETİŞİMSİZ BIRAKIP HEDİYE DAĞITTILAR

GSM şirketleri ise kendilerine yönelik tepkiler sonrası kullanıcıların acil ihtiyaçları için ücretsiz internet, SMS ve konuşma hediyelerini hatlara tanımlarken bu durum da ayrıca tepkiye yol açmıştı.

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Kaynak: Bloomberg

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