CHP’den GSM Şirketlerine ‘Deprem’ Tepkisi: En Temel Yükümlülüklerini Yerine Getirmediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Marmara’da meydana gelen depremlerin ardından GSM şirketlerini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yönelik eleştiriler yöneltti.

Karasu, çökenin aslında AKP’nin rant odaklı sistemi olduğunu dile getirerek, hiçbir altyapı yatırımı ya da yaptırım olmadığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Suriye’ye internet desteği sağlayacağına yönelik açıklamasını hatırlatan Karasu, ”Bakanlık, bunları nasıl kabul edebiliyor? Şirketlere hangi yaptırımları uygulayacaksınız?” ifadelerini kullandı.

‘ŞİRKETLER TOPLUMA OLAN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR’

Karasu, Türkiye’de faaliyet gösteren Turkcell ve Türk Telekom’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nda olduğunu hatırlatarak, bu şirketlerin milyonlarca abonesinden her ay yüksek meblağlarda fatura ücreti almasına rağmen; kriz ve afet durumlarında topluma ve devlete olan en temel yükümlülüklerini yerine getiremediklerine dikkat çekti.

‘ŞİRKETLERİN YANLARINA KAR KALDI’

6 Şubat depremlerini anımsatan Karasu, bu depremlerin ardından deprem bölgesinde iletişim altyapısının çöktüğünü; vatandaşların yakınlarıyla iletişime geçemediğini hatırlatan Karasu acil destek ve yardımların çöken altyapı nedeniyle gerekli yerlere ulaşamadığını, ulaşılamadığını dile getirdi.

Tüm bu gelişmelerin şirketlerin yanlarına kar kaldığını belirten Karasu, Marmara’da yaşanan son depremlerde aynı manzarayı gördüklerini ifade ederek hiç kimsenin bu duruma daha fazla sessiz kalamayacağını ifade etti.

‘SURİYE’NİN Mİ BAKANISINIZ TÜRKİYE’NİN Mİ?’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Suriye’nin internet desteği verileceğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, “İnsana ‘Siz Suriye’nin mi bakanısınız yoksa Türkiye’nin mi?’ diye sorarlar” şeklinde konuştu.

‘ÇÖKEN AKP’NİN SİSTEMİDİR’

Karasu, depremde binalardan evvel çöken sistemin AKP’nin Türk Telekom’u özelleştirme süreciyle başlattığını ve tamamen rant odaklı telekomünikasyon politikası olduğunu vurgulayarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Yaşanan Marmara depreminde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un iletişim kesintilerinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir?

-Bu şirketlerin deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda yapmaları gereken yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin sonuçları nelerdir?

- Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu şirketlere, yaşanan sorunlarla ilgili herhangi bir idari para cezası, yaptırım veya lisans uyarısı uygulanmış mıdır? Uygulanacak mıdır?

-Bakanlığınızın deprem özelinde, afetler konusunda zamanında erişilebilir ve kesintisiz iletişim için aldığı önlemler ve kararlar nelerdir?