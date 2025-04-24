CHP’den GSM Şirketlerine ‘Deprem’ Tepkisi: En Temel Yükümlülüklerini Yerine Getirmediler

İstanbul’da en büyüğü 6,2 olmak üzere üst üste yaşanan çok sayıda depremin ardından çöken iletişim altyapısına CHP’den tepki geldi. GSM şirketlerini eleştiren Ulaş Karasu, Türkiye’de hem en yavaş hem de en pahalı internetin olduğunu belirterek, şirketlere yönelik hangi yaptırımların uygulanacağını sordu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP’den GSM Şirketlerine ‘Deprem’ Tepkisi: En Temel Yükümlülüklerini Yerine Getirmediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Marmara’da meydana gelen depremlerin ardından GSM şirketlerini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yönelik eleştiriler yöneltti.

Karasu, çökenin aslında AKP’nin rant odaklı sistemi olduğunu dile getirerek, hiçbir altyapı yatırımı ya da yaptırım olmadığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Suriye’ye internet desteği sağlayacağına yönelik açıklamasını hatırlatan Karasu, ”Bakanlık, bunları nasıl kabul edebiliyor? Şirketlere hangi yaptırımları uygulayacaksınız?” ifadelerini kullandı.

‘ŞİRKETLER TOPLUMA OLAN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR’

Karasu, Türkiye’de faaliyet gösteren Turkcell ve Türk Telekom’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nda olduğunu hatırlatarak, bu şirketlerin milyonlarca abonesinden her ay yüksek meblağlarda fatura ücreti almasına rağmen; kriz ve afet durumlarında topluma ve devlete olan en temel yükümlülüklerini yerine getiremediklerine dikkat çekti.

‘ŞİRKETLERİN YANLARINA KAR KALDI’

6 Şubat depremlerini anımsatan Karasu, bu depremlerin ardından deprem bölgesinde iletişim altyapısının çöktüğünü; vatandaşların yakınlarıyla iletişime geçemediğini hatırlatan Karasu acil destek ve yardımların çöken altyapı nedeniyle gerekli yerlere ulaşamadığını, ulaşılamadığını dile getirdi.

Tüm bu gelişmelerin şirketlerin yanlarına kar kaldığını belirten Karasu, Marmara’da yaşanan son depremlerde aynı manzarayı gördüklerini ifade ederek hiç kimsenin bu duruma daha fazla sessiz kalamayacağını ifade etti.

‘SURİYE’NİN Mİ BAKANISINIZ TÜRKİYE’NİN Mİ?’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Suriye’nin internet desteği verileceğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, “İnsana ‘Siz Suriye’nin mi bakanısınız yoksa Türkiye’nin mi?’ diye sorarlar” şeklinde konuştu.

‘ÇÖKEN AKP’NİN SİSTEMİDİR’

Karasu, depremde binalardan evvel çöken sistemin AKP’nin Türk Telekom’u özelleştirme süreciyle başlattığını ve tamamen rant odaklı telekomünikasyon politikası olduğunu vurgulayarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Yaşanan Marmara depreminde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un iletişim kesintilerinin teknik ve idari gerekçeleri nelerdir?

-Bu şirketlerin deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık konusunda yapmaları gereken yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin sonuçları nelerdir?

- Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu şirketlere, yaşanan sorunlarla ilgili herhangi bir idari para cezası, yaptırım veya lisans uyarısı uygulanmış mıdır? Uygulanacak mıdır?

-Bakanlığınızın deprem özelinde, afetler konusunda zamanında erişilebilir ve kesintisiz iletişim için aldığı önlemler ve kararlar nelerdir?

Ünlü Rap Sanatçısı Reynmen'den GSM Şirketlerine Deprem Resti: Şarkılarını Platformlardan KaldırdıÜnlü Rap Sanatçısı Reynmen'den GSM Şirketlerine Deprem Resti: Şarkılarını Platformlardan KaldırdıMagazin
Önce 6 Şubat Şimdi İstanbul… GSM Operatörlerinde 'Deprem' Çatlağı! İsyan EttirdiÖnce 6 Şubat Şimdi İstanbul… GSM Operatörlerinde 'Deprem' Çatlağı! İsyan EttirdiGüncel

Etiketler
CHP İstanbul Deprem
Meclis'teki 23 Nisan Oturumundan İlginç Notlar Meclis'teki 23 Nisan Oturumundan İlginç Notlar
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Gözler DEM Parti- Yılmaz Tunç Görüşmesinde: DEM Parti Heyetinde Değişiklik DEM Parti Heyetinde Değişiklik
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Şubelerine Peş Peşe Kilit Vuruyor
Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu