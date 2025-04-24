Gözler Kritik Görüşmede: DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bir Araya Gelecek
DEM Parti'nin İmralı heyetinin Bakan Yılmaz Tunç ile ertelenen görüşmesi bugün yapılacak. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın görüşmeye katılacağı bildirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri PKK'ye yönelik tarihi çağrısı Türkiye gündeminde yeni bir kapıyı aralamıştı. DEM Parti'nin İmralı heyetinin Öcalan ile yaptığı görüşmeler sonucu beklenen olmuştu.
Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuş ve bu çağrı olumlu karşılık almıştı.
DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yapılması beklenen görüşmeler ise ertelenmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşme öncesi Önder'in yanı sıra İmralı heyetinde yer alan isimlerden DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da söz konusu görüşmeye hastanede yoğunluk nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmenin bugün saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
HEYET DEĞİŞTİ
Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşecek görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın katılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi