Meclis'teki 23 Nisan Oturumundan İlginç Notlar

Haber Merkezi/ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen özel oturum, bu yıl düşük katılım ile dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, Meclis Genel Kurulu'ndaki boş sıralar gözlerden kaçmadı.

Oturuma hükümet kanadından yalnızca sınırlı sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un hazır bulunduğu oturumda, kabinenin büyük kısmının yokluğu dikkat çekti.

Askeri protokolde ise alışılmış katılımın bu yıl gerçekleşmediği görüldü. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, TBMM’deki oturuma katılmazken, üniformalı tek isim Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut olduğu öğrenildi.

Yargı erkinin temsilinde de ciddi bir eksiklik vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın yanı sıra Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları da locada yer almadı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ise oturuma katılan nadir yargı mensuplarından biri olarak dikkat çekti.

Eski Meclis Başkanlarından Mustafa Şentop, Bülent Arınç, İsmail Kahraman ve Cemil Çiçek dinleyici localarında yer alırken, diplomat locaları ise nerdeyse tamamen doluydu. Pek çok ülkenin büyükelçilerinin, 23 Nisan Özel Oturumuna katıldığı gözlendi.