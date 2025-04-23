Siyasilerden 'İstanbul Depremi' Sonrası 'Geçmiş Olsun' Mesajları Peş Peşe Sıralandı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası pek çok siyasi isimden 'Geçmiş olsun' paylaşımları gelmeye başladı. İşte siyasilerden gelen paylaşımlar şu şekilde oldu:

İstanbul'da saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 saatte 46 sarsıntı meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbullular sokağa döküldü.

13 saniye süren deprem çevre illerde de hissedilirken siyasi isimlerden de ‘Geçmiş olsun’ mesajları art arda sıralandı.

İşte siyasi isimlerin deprem sonrası mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan, muhafaza eylesin diyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz."

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu:

"İstanbul’da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız iyi haberler almak, cana zarar gelmemiş olmasını ummak için. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"İstanbul ve çevresinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını temenni ediyorum. Deprem gerçeğini bilmeli ve gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Geçmiş olsun İstanbul. Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir kayıp yaşanmamasını umuyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; can kayıplarının yaşanmamasını temenni ediyorum."

Zafer Partisi:"

"İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta İstanbul'daki Silivri Cezaevi'nde rehin tutulan Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere kalbimiz tüm İstanbul halkıyla birlikte..."

MHP

"İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: Haber Merkezi