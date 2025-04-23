Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. “Devletimizin tüm birimleri teyakkuzda” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki depremlere ilişkin ikinci açıklamasını TRT 47'nci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yaptı. Erdoğan, “Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor” diye konuştu.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle oldu:

"Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan, muhafaza eylesin diyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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