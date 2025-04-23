CHP'de 'Engel' Krizi! CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Tıra Tırmandı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için gönderilen TIR’a tırmanırken, CHP milletvekilleri parti otobüsünün 'halk buluşması' için Birinci Meclis'e girişinin engellenmesine tepki gösterdi.

'BU GERİ ÇIKACAK'

Mahmut Tanal, kendilerine verilmeyen giriş izninin tıra verilmesi üzerine tırın üzerine çıkarak "Müdür, vali, cumhuriyet sayesinde müdür ve vali. Bunu yapamazsınız, cumhuriyetin yüz karası oldunuz. Bana cumhuriyetin polisini, müdürünü çağırın. Bu geri çıkacak" diye tepki gösterdi.

'NEDEN YASAKLIYORSUNUZ?'

Tanal, şunları söyledi: Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok.

Kaynak: ANKA