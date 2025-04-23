CHP'de 'Engel' Krizi! CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Tıra Tırmandı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, parti otobüsünün 'halk buluşması' için Birinci Meclis'e girişinin engellenmesine tepki gösterdi. Tıra tırmanan Tanal ‘Bunu yapamazsınız, cumhuriyetin yüz karası oldunuz. Bana cumhuriyetin polisini, müdürünü çağırın. Bu geri çıkacak’ diye seslendi.

Son Güncelleme:

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için gönderilen TIR’a tırmanırken, CHP milletvekilleri parti otobüsünün 'halk buluşması' için Birinci Meclis'e girişinin engellenmesine tepki gösterdi.

CHP'de 'Engel' Krizi! CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Tıra Tırmandı - Resim : 1

'BU GERİ ÇIKACAK'

Mahmut Tanal, kendilerine verilmeyen giriş izninin tıra verilmesi üzerine tırın üzerine çıkarak "Müdür, vali, cumhuriyet sayesinde müdür ve vali. Bunu yapamazsınız, cumhuriyetin yüz karası oldunuz. Bana cumhuriyetin polisini, müdürünü çağırın. Bu geri çıkacak" diye tepki gösterdi.

'NEDEN YASAKLIYORSUNUZ?'

Tanal, şunları söyledi: Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Siyasilerden 'İstanbul Depremi' Sonrası 'Geçmiş Olsun' Mesajları Peş Peşe Sıralandı Siyasilerden 'İstanbul Depremi' Sonrası Mesajlar
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerle İlgili Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerle İlgili Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
İstanbul'da Peş Peşe Depremler! İSTANBUL'DA 13 SANİYELİK KABUS
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu