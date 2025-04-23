GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu



TURKCELL'DEN ABONELERE ÜCRETSİZ DESTEK PAKETİ

Yaşanan aksaklıkların ardından Turkcell, abonelerine yönelik bir destek paketi sunduğunu açıkladı. Şirket tarafından gönderilen bilgilendirme mesajında, afet ve acil durum prosedürü kapsamında tüm abonelere bir hafta geçerli olmak üzere 500 dakika, 500 SMS ve 2 GB internet içeren ücretsiz bir paket tanımlandığı duyuruldu. Söz konusu paketin, 30 Nisan 2025 tarihine kadar kullanılabileceği bildirildi.