GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu
23 Nisan günü saat 12.49’da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem yaşandı. Sarsıntının ardından bazı GSM operatörlerinin hizmet verememesi kamuoyunda tepkiye neden oldu. Yaşanan iletişim sorunlarının ardından Turkcell, abonelerine bir hafta süreyle geçerli 500 dakika, 500 SMS ve 2 GB internet içeren ücretsiz bir destek paketi sunduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin İstanbul genelinde hissedildiği ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. AFAD, artçı sarsıntıların sürdüğünü duyururken, vatandaşlara hasarlı ya da riskli binalardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
GSM OPERATÖRLERİNDE HİZMET AKSAKLARI YAŞANDI
Deprem sonrası iletişim ağlarında ciddi aksamalar meydana geldi. Özellikle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları, arama yapma ve mesajlaşma gibi temel hizmetlerde erişim sorunları yaşadı. GSM şebekelerindeki geçici çökme, vatandaşların tepkisine neden oldu.
TURKCELL'DEN ABONELERE ÜCRETSİZ DESTEK PAKETİ
Yaşanan aksaklıkların ardından Turkcell, abonelerine yönelik bir destek paketi sunduğunu açıkladı. Şirket tarafından gönderilen bilgilendirme mesajında, afet ve acil durum prosedürü kapsamında tüm abonelere bir hafta geçerli olmak üzere 500 dakika, 500 SMS ve 2 GB internet içeren ücretsiz bir paket tanımlandığı duyuruldu. Söz konusu paketin, 30 Nisan 2025 tarihine kadar kullanılabileceği bildirildi.