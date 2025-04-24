Gözler Bu Görüşmede... DEM Parti Heyeti Adalet Bakanlığı'nda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısı sonrası İmralı'dan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan da örgüte silah bırakma çağrısı gelmesiyle, terör sorunuyla ilgili önemli bir sürece girildi. Bu kapsamda DEM Parti heyeti de bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek için saat 10.30'da Adalet Bakanlığı'na gitti.

Heyette, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Eş Genel Başkan Yardımcısı ile Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yer aldı.

DEM Parti’nin öncelikli gündeminin yasalarda yapılacak düzenlemeler olduğu belirtilirken, iktidarın bir yargı paketi hazırlığında olduğu bu dönemde heyet, paketin yürütülen sürecin ihtiyaçlarına karşılık vermesi adına hukuki düzenleme önerileri ve kanun değişikliği tekliflerinin de yer aldığı bir dosyayı Bakan Tunç'a sunacak.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve partinin grup başkanvekilleri, Yılmaz Tunç ile 18 Nisan’da görüşecekti. Ancak Önder’in 15 Nisan'da yaşadığı kalp sorunu ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle görüşme ertelendi.

Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın gelen ziyaretçileri karşılaması nedeniyle grup başkanvekilleri ile Türkdoğan’ın Tunç ile görüşeceği kesinleşti.

Kaynak: Haber Merkezi