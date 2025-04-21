CHP'li Şahbaz'dan Yenidoğan Çetesi Davasında Adalet Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, 'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili basın açıklaması yaptı. Duruşmaya katılan Şahbaz, "Bugün Yenidoğan Çetesi davasının duruşmasındayız ve masum yenidoğan bebeklerimiz için adalet istemeye devam ediyoruz." dedi.

"AKP iktidarının 2003 yılında 'Sağlıkta Dönüşüm' adıyla başlattığı sağlıkta özelleştirme politikaları, sonucu sağlık sistemimizdeki çürüme artık hastaların, halkımızın yaşamını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu politikalarla birlikte devlet hastaneleri, Doğum ve Çocuk Hastaneleri kapatılmış, kadınlarımızın ve yenidoğan bebeklerimizin sağlığı özel hastanelere, hatta bu davanın konusu olan çetelere teslim edilmiştir." ifadelerini kullanan Şahbaz, "Kamu hastanelerinde yenidoğan ünitelerinin kapatılması ve özel hastanelerin teşvik edilmesi ile birlikte bebeklerimiz yeterli altyapıya sahip olmayan özel hastanelerin insafına bırakılmıştır. Bugün ülkemizde yenidoğan yoğun bakım yataklarının yarısından fazlası özel hastanelerdedir ve bu durum özellikle İstanbul’da çok daha büyük boyuttadır." dedi.

Örnek olarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılarak yerine AVM yapılmasını gösteren Şahbaz, "Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Isparta, Eskişehir, Antalya, Manisa, Elazığ gibi şehirlerdeki Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastaneleri kapatılarak şehir merkezlerinden uzak şehir hastanelerine taşınmıştır. Bu taşınma nedeniyle doğum hizmetleri halk için neredeyse erişilemez hale gelmiş, insanlar özel hastanelere mecbur bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sezaryen doğuma karşı politika yürüten bakanlığa tepki gösteren Şahbaz, "Ülkede onlarca doğumevini kapatan Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğum yapan kadınları başarısız göstermeye çalışmaktadır. Kadınlarımızın güvenle doğum yaptığı, çocuklarımızın güvenle bakım aldığı ve bunca kamusal doğum ve çocuk hastanesini kapatan, sağlığı özelleştirerek ticari meta haline getiren iktidar, bugünkü tablonun da sorumlusudur." diye konuştu.

'HASTANE SAHİPLERİ YARGILANMIYOR'

"Bugün mahkemede çete üyeliği ile suçlanan ücretli hemşireler yargılanırken, 19 hastanede yasa dışı faaliyetlere izin veren ve bundan maddi kazanç sağlayan hastane sahipleri yargılanmamaktadır." diyen Şahbaz, "Nerede hastane sahipleri, nerede hastanelerden birinin sahibi bakanınız Mehmet Müezzinoğlu?" diye sordu.

Şahbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetleme sorumluluğu olan kamu görevlileri yoktur, sağlık müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yoktur. Bırakın yargılanmayı, haklarında soruşturma dahi açılmamıştır. CHP olarak, Meclis soruşturma komisyonuna, faaliyet döneminde görev yapan sağlık bakanları ve sağlık müdürlerinin çağrılması yönündeki taleplerimiz kabul edilmemiştir.

Bu davanın sağlıklı ilerlemesi için mevcut Sağlık Bakanı istifa etmeli ve halka hesap vermelidir. Sorumlular hesap vermeden görevlerine devam ettikleri sürece adalet sağlanamaz.

Yenidoğan bebeklerimizi korumayan, sağlık sistemimizi çetelere teslim eden AKP iktidarı, şimdi de doğum sayılarının düşmesinden yakınmaktadır. Siz doğan bebeklerimize sahip çıkmadınız ki daha fazla bebeğin doğmasını bekleyesiniz. Yenidoğan bebeklerimiz çetelerin insafında, çocuklarımız şantiyelerde, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. 36’sı çocuk olmak üzere 78 vatandaşımız otel yangınlarında, on binlerce çocuğumuz, insanımız ise çürük binaların enkazında yaşamını yitirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bu faciaların sorumluları olarak utanmadınız, istifa etme erdemini göstermediniz. Şimdi kadınlardan daha fazla çocuk doğurmalarını talep ediyorsunuz. Hadi oradan diyoruz, hadi oradan!

Önce tüm bu faciaların hesabını verin, çetelerin elinde ölen yenidoğan masum bebeklerimizin, Kartalkaya otel yangınında annelerinin kucağında yanarak ölen çocuklarımızın, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklarımızın, depremde çaresizce ölüme terk ettiğiniz onbinlerin, tecavüze uğrayan, katledilen çocuklarımızın hesabını verin. Bu ülke için yapabileceğiniz en hayırlı iş derhal istifa etmek ve halkın iradesinin önünü açmaktır."