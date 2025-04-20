Bakan Fidan, Cezayir’de Konsolosluk Açılışına Katıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını da yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Cezayir’e geldi. Fidan, Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde, düzenlenecek olan Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı’na katılım sağlayacak.
Kaynak: İHA
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