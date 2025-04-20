Bakan Fidan, Cezayir’de Konsolosluk Açılışına Katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını da yaptı.

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Bakan Fidan, Cezayir’de Konsolosluk Açılışına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Cezayir’e geldi. Fidan, Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.

Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde, düzenlenecek olan Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı’na katılım sağlayacak.

Kaynak: İHA

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Hakan Fidan Cezayir
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