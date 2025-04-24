Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Küflenmiş Halde 2 Ton Ele Geçirildi

Gıda güvenliği Türkiye’nin en önemli problemleri arasında yer alırken, bir gıda sahtekarlığı da Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ortaya çıktı. Eyyübiye’de 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Konuya ilişkin Eyyübiye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, , Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Söz konusu işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.