Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Küflenmiş Halde 2 Ton Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da piyasaya sürülmek üzere olan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

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Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Küflenmiş Halde 2 Ton Ele Geçirildi

Gıda güvenliği Türkiye’nin en önemli problemleri arasında yer alırken, bir gıda sahtekarlığı da Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ortaya çıktı. Eyyübiye’de 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Küflenmiş Halde 2 Ton Ele Geçirildi - Resim : 1

Konuya ilişkin Eyyübiye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, , Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Söz konusu işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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