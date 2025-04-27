Kan Donduran Cinayetin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yazgül’e Ne Oldu?

Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ümraniye’de Finanskent Mahallesi’nde dün akşam saat 22.45 sıralarında iddialara göre, 26 yaşındaki Yazgül Coşkun, erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.’nin evine gitti. G.Ç.’nin Yazgül’ü rahatsız etmesinin ardından tartışma yaşandı.

TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Tartışma sonrasında G.Ç. evi terk eden Yazgül ve erkek arkadaşı M.T.’nin peşinden dışarı çıktı. Yazgül Coşkun’u pompalı tüfekle başından vuran G.Ç. korkunç olay sonrasında mahalleden kaçtı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Yere yığılan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Coşkun’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, saldırgan G.Ç. de bir süre sonra polise teslim oldu. Saldırganın çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA