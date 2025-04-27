Kan Donduran Cinayetin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yazgül’e Ne Oldu?

İstanbul Ümraniye’de 26 yaşındaki Yazgül Coşkun’un erkek arkadaşının arkadaşı tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldüğü iddiası kan dondurdu. Yazgül’e dehşeti yaşatan saldırgan, olay sonrasında polise teslim oldu.

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Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ümraniye’de Finanskent Mahallesi’nde dün akşam saat 22.45 sıralarında iddialara göre, 26 yaşındaki Yazgül Coşkun, erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.’nin evine gitti. G.Ç.’nin Yazgül’ü rahatsız etmesinin ardından tartışma yaşandı.

Kan Donduran Cinayetin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yazgül’e Ne Oldu? - Resim : 1

TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Tartışma sonrasında G.Ç. evi terk eden Yazgül ve erkek arkadaşı M.T.’nin peşinden dışarı çıktı. Yazgül Coşkun’u pompalı tüfekle başından vuran G.Ç. korkunç olay sonrasında mahalleden kaçtı.

Kan Donduran Cinayetin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yazgül’e Ne Oldu? - Resim : 2

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Yere yığılan ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Coşkun’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, saldırgan G.Ç. de bir süre sonra polise teslim oldu. Saldırganın çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Yazgül Coşkun İstanbul Ümraniye Kadın
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