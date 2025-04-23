Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da oğlunu duygu dolu bir mesajla andı.

'MELEKTİN MELEK OLDUN'

Oğlunun doğum günü nedeniyle bir paylaşım yapan anne Minguzzi, ‘Anneciğim çiçeğim sürmelim Yusuf yüzlüm seni bu saatlerde dünyaya getirdim, melektin Melek oldun’ dedi.

'CENNETİNDE 15. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKSIN'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Yasemin Minguzzi, şöyle seslendi: Anneciğim çiçeğim sürmelim Yusuf yüzlüm seni bu saatlerde dünyaya getirdim, melektin Melek oldun, Ben bugün seni kaykay parkında anacığım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın, Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin... Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Anne Minguzzi, kısa zaman önce de bir takipçisinin kendisine ulaştırdığı ve oğlunun ilk kez gördüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı. Acılı annenin paylaşımı görenlerin yüreğini yakarken, fotoğrafı ulaştıran kişinin sözleri de okuyanları duygulandırmıştı.

HİKAYESİ YÜREK YAKMIŞTI

Anneye fotoğrafı ulaştıran kişi, Ahmet Mattia Minguzzi’nin yıllar sonra ilk kez görülen fotoğrafının hikayesini şöyle anlatmıştı:

Yasemin Hanım başınız sağ olsun Rabbim size sabırların en büyüğünü versin. Ben yavrunuzu 2022 yılında İstiklal Caddesi’nde Çin Büfe’de yemek yerken görmüştüm. Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi aurası vardı ki fark etmemek mümkün değildi. Acı olayı televizyonda görünce hemen tanıdım. Geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum çok etkilendim. Özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak.