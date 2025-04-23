Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi

Türkiye’nin yüreğini yakan 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava devam ederken, anne Yasemin Minguzzi’nin oğlunun doğum günü 23 Nisan’da yaptığı paylaşım yürek yaktı. Acılı anne ‘Ben bugün seni kaykay parkında anacığım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın, Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin’ diyerek seslendi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da oğlunu duygu dolu bir mesajla andı.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi - Resim : 1

'MELEKTİN MELEK OLDUN'

Oğlunun doğum günü nedeniyle bir paylaşım yapan anne Minguzzi, ‘Anneciğim çiçeğim sürmelim Yusuf yüzlüm seni bu saatlerde dünyaya getirdim, melektin Melek oldun’ dedi.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi - Resim : 2

'CENNETİNDE 15. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKSIN'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Yasemin Minguzzi, şöyle seslendi: Anneciğim çiçeğim sürmelim Yusuf yüzlüm seni bu saatlerde dünyaya getirdim, melektin Melek oldun, Ben bugün seni kaykay parkında anacığım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın, Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin... Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi - Resim : 3

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Anne Minguzzi, kısa zaman önce de bir takipçisinin kendisine ulaştırdığı ve oğlunun ilk kez gördüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı. Acılı annenin paylaşımı görenlerin yüreğini yakarken, fotoğrafı ulaştıran kişinin sözleri de okuyanları duygulandırmıştı.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin Annesinden Yürek Yakan İstek! Oğlunun Doğum Gününde Tek Bir Şey Diledi - Resim : 4

HİKAYESİ YÜREK YAKMIŞTI

Anneye fotoğrafı ulaştıran kişi, Ahmet Mattia Minguzzi’nin yıllar sonra ilk kez görülen fotoğrafının hikayesini şöyle anlatmıştı:

Yasemin Hanım başınız sağ olsun Rabbim size sabırların en büyüğünü versin. Ben yavrunuzu 2022 yılında İstiklal Caddesi’nde Çin Büfe’de yemek yerken görmüştüm. Tek başına oturmuş güzel güzel yemeğini yiyordu ve o kadar güzel bir enerjisi aurası vardı ki fark etmemek mümkün değildi. Acı olayı televizyonda görünce hemen tanıdım. Geçenlerde arşivden bu fotoğrafı buldum çok etkilendim. Özel olduğuna inandığım yavrunuz her zaman dualarımda olacak.

Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında! Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Mesajını Paylaştı, 'Korkmuyoruz'Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında! Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Mesajını Paylaştı, 'Korkmuyoruz'Güncel

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Flaş Gelişme! Organize Suç Örgütü Kapsamına AlındıMattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Flaş Gelişme! Organize Suç Örgütü Kapsamına AlındıGüncel

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son Güncelleme:
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Van'daki Can Pazarında Ölü Sayısı Arttı! Şifa Aramaya Gitmişlerdi... Faciada Kahreden Detay Şifa Aramaya Gitmişlerdi... Faciada Kahreden Detay
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu Çocuklar 23 Nisan'da Ata'sına Koştu
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı