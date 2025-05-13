Özgür Özel'den Soma Faciasının Yıl Dönümünde Mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Soma Katliamı'nın 11. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor" dedi.

301 işçinin hayatını kaybettiği faciayı unutmadıklarını belirten Özel, "Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz!"

Kaynak: Haber Merkezi