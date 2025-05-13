Özgür Özel'den Soma Faciasının Yıl Dönümünde Mesaj

CHP lideri Özgür Özel, 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının 11. yıl dönümü için yayımladığı mesajda, "11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Soma Faciasının Yıl Dönümünde Mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Soma Katliamı'nın 11. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor" dedi.

301 işçinin hayatını kaybettiği faciayı unutmadıklarını belirten Özel, "Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz!"

Özgür Özel, Çözüm İçin Yine Meclis’i işaret Etti! Dikkat Çeken Fesih YorumuÖzgür Özel, Çözüm İçin Yine Meclis’i işaret Etti! Dikkat Çeken Fesih YorumuSiyaset
Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Özgür Özel'den İlk AçıklamaTerör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Özgür Özel'den İlk AçıklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Soma
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Çiftçiler Günü'nde Vahim Tablo: Üretici Mutsuz Çiftçiler Günü'nde Vahim Tablo
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na Katılacak Bakanlar Belli Oldu NATO Gayriresmi Toplantısı'na Katılacak Bakanlar Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat