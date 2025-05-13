Çiftçiler Günü'nde Vahim Tablo: Üretici Mutsuz

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’den dikkat çeken mesajlar geldi. Gürer, ülkedeki çiftçilerin mutsuz olduğunun altını çizerek, ülkemizde tarım alanlarında yaşanan kayıplar yanında çiftçi sayısında azalma ve çiftçilerin sigortalarını dahi ödeyemez noktaya ermelerini masaya yatırdı.

Gürer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü dahi çiftçilerin mutlu bir şekilde kutlayamadığını belirtti. Gürer, “Yaşanan don felaketinin yanı sıra geçen yıl uygulanan düşük alım fiyatları nedeniyle çiftçimiz tarımdan beklediği desteği alamadı. Bu durum çiftçi refahının gerilemesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken CHP’li isim,

Çiftçilerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu vurgulayan Gürer, “Refah seviyesi düşen çiftçi üretimden uzaklaşıyor. Gençler tarıma yönelmiyor. Bugün resmi verilere baktığımızda, çiftçi yaş ortalaması 54-56 aralığına ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı. Tarım arazilerinde daralma yaşandığını ve çiftçi sayısının giderek azaldığını dile getiren Gürer, “Çiftçilerin refahını artıracak uygulamalardan uzak duran bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Piyasa tamamen tüccarın insafına bırakılmış durumda. Üreten kazanamıyor, maliyetler her geçen gün artıyor” dedi.

Gıda fiyatlarında fahiş artışa da vurgu yapan Gürer, “2020 yılında tonu 2.140 lira olan DAP gübrenin bugün 27.000 liraya dayandığını görüyoruz. Bu fiyatlarla çiftçinin üretimi sürdürmesi imkânsız hale geldi. Çiftçilik zorlaşıyor ve üreticiler mesleklerinden, üretimden soğuyor” dye konuştu.

Gürer, TÜİK’in verilerine göre, tarım alanlarına ilişkin verileri ise şöyle paylaştı:

“Türkiye genelinde TÜİK’e göre dahi toplam tarım alanı, 2001 yılında 40 milyon 967 bin hektar iken, 2024 yılına gelindiğinde 38 milyon 619 bin hektara gerileyerek 2 milyon 348 bin hektar kayıp yaşandı. Bu miktar, 3 Niğde ilinden fazla büyüklüktedir. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı Yıllık Programı’nda yer alan verilere göre de tarım arazi varlığı 2010 yılında 24,4 milyon hektar iken, 2019 yılında 23,1 milyon hektara gerilediği ifade edildi.

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 2023 yılı itibarıyla tarım arazisinin 16,7 milyon hektarını ekilen, 2,8 milyon hektarını nadasa bırakılan, 712 bin hektarını sebze yetiştirilen ve 3,7 milyon hektarını meyvecilik, bağcılık ve zeytin ağaçları için ayrılan alanlar oluşturduğu ifade edilse de bu veriler, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmadığı için sağlıklı değildir. Çünkü üzerinde ağaç var görülen ve bahçe olarak kâğıt üzerinde ifade edilen arazilerde yerinde tespitlerimizde hiç ağaç bulunmadığı ve ekim dahi yapılmayan yerler olduğunu tespit ettik. Bu nedenle yapılacağı söylenen tarım sayımı ile özellikle büyük kent çevrelerinde imar yapılan ya da enerji ve sanayi adına yok edilen tarım arazileri de mevcuttur.”