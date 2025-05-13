Adana’da Sosyal Medya Videosu Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana’nın Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde 22 Nisan gecesi saat 01.00 sıralarında feci bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı 16 yaşındaki arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medyada paylaşmak için cep telefonuyla video çekerken elindeki tabanca kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun, motosikleti kullanan Hirman’ın sırtına isabet etti. Yaralanan Hirman, motosikletin kontrolünü kaybedince ikili yere düştü. M.E.Ş., kanlar içinde kalan arkadaşını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Hirman’ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan M.E.Ş., ilk ifadesinde arkadaşının “bilinmeyen bir yerden gelen kurşunla” vurulduğunu iddia etti.

Ancak emniyetteki sorgusunda gerçeği itiraf ederek, silahın kendi elinde olduğunu ve kazara ateş aldığını kabul etti. Hastanede ameliyat edilen Hirman, yoğun bakımda bir hafta süren yaşam mücadelesini 29 Nisan’da kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA