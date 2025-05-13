İstanbul’daki 4.1 Deprem Sonrası Osman Bektaş’tan Kritik Açıklama

İstanbul’da bu sabah meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi’nin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladığı depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik değerlendirme geldi. Bektaş, “Sürüklenen Merkezi Marmara Fayı birkaç yıl arayla M 5 ve yaklaşık 25 yıl arayla M 6 + büyüklüğünde deprem üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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İstanbul’daki 4.1 Deprem Sonrası Osman Bektaş’tan Kritik Açıklama

Bu sabah saat 07:18’de Marmara Denizi Kumburgaz açıklarında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da hissedilince gözler yeniden olası Marmara depremine çevrildi. Art arda gelen uzman açıklamaları arasında, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’ın yorumları dikkat çekti.

Bektaş’a göre bu sarsıntı, 1766 yılında meydana gelen büyük depremin kaynağı olan Çekmece-Adalar-Gebze fay segmentinde gerilimi artırdı. Ancak olası bir depremin şiddetinin 7’nin altında kalmasının güçlü bilimsel nedenleri var.

Adalar 1963 M 6,4 Depremi: Bektaş, Baştürk ve diğerlerinin 2016'daki çalışmasına referans vererek, Adalar segmentinde 1963 yılında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin, bölgedeki enerjinin bir kısmını boşaltmış olabileceğine işaret etti.

Denizaltındaki Adalar Kırığı: Armijo ve diğerlerinin 2005'teki araştırmasına göre, denizaltında 20-30 km uzunluğunda bir Adalar kırığının varlığı, bu segmentin tek başına çok büyük bir deprem üretme potansiyelini sınırlayabilir.

Adalar Fayının Zayıığı ve Sığ Kilitlenmesi: Pınar ve diğerlerinin 2016'daki çalışmasına göre, Adalar Fayı'nın sürtünme direncinin düşük, yani "zayıf" bir fay olması ve enerjisini sığ bir derinlikte (yaklaşık 3 km) kilitlemesi, büyük bir enerji birikimine izin vermeyebilir.

BEKTAŞ'TAN ÇARPICI DEPREM TAHMİNİ

Bu veriler doğrultusunda Marmara’daki sismik hareketliliğe dair tahminde bulunan Prof. Dr. Bektaş, "Sonuç: Sürüklenen Merkezi Marmara Fayı birkaç yıl arayla M 5 ve yaklaşık 25 yıl arayla M 6 + büyüklüğünde deprem üretmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu

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