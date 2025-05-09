Trabzon'da Acı Olay! Serinlemek İçin Denize Giren Çocuklar Boğularak Öldü

Trabzon'da serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından bulunup kıyıya çıkartıldı.

Trabzon'da Acı Olay! Serinlemek İçin Denize Giren Çocuklar Boğularak Öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde bugün öğleden sonra denize giren iki çocuğun kaybolduğu ihbarı 112 ekiplerine ulaştırıldı. Bunun ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri ve dalgıçları gönderildi.

Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Ambulansa konulan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: İHA

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