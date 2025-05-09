Antalya’da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. Plakası tespit edilemeyen siyah renkli bir araç, yol kenarında bulunan 34 yaşındaki Firdevs Tufan’a çarptıktan sonra hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar ağır yaralı kadına yardım etmeye çalıştı.

112 Acil ekipleri, bilinci kapalı olan Tufan’a olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra onu Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Otopsi ve savcılık işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Tufan’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Ölüm haberini alan eşi ve akrabaları büyük üzüntü yaşarken, Firdevs Tufan’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA