Ordu'da 3 Lise Öğrencisi Ölümden Döndü

Ordu’da denize giren üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gençler hastanede tedavi altına alındı. Vali ve emniyet müdürü olay yerine giderek bilgi aldı.

Ordu'da 3 Lise Öğrencisi Ölümden Döndü

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi’nde, denize giren üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi atlattı. Saat 12.00 civarında serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., kısa süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler hemen ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan üç genç, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili hastanede tedavi süreci başlatılırken, Ordu Valisi Muammer Erol ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da sahile gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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