Eşi ve Çocuklarını Öldüren Katil İtfaiyecinin Davasında Kan Donduran İfade! 'Seni Uykunda Öldürürüm, Hiçbir Otopside Çıkmaz'

Aydın'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay tüm ülkeyi dehşete düşürdü. Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmasıyla eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turgay Gezgin'in evi kundakladığı ortaya çıktı.

Turgay Gezgin'in eşi ve iki çocuğunu eterle bayıltıp, daha sonra evi kundakladığı tespit edilince şahıs tutuklandı. Olaydan kısa süre sonra nişanlandığı öğrenilen nişanlısı Fatma T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatma T.'nin emniyetteki ifadesi ise ilk kez paylaşıldı.

'SENİ UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM'

Sabah'ın haberine göre; Fatma T. ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Fatma, Muzaffer Deniz ve Toprak Ege Gezgin'i tanımıyorum. Turgay Ahmet Gezgin ile 2024 yılı net olarak tarihini hatırlayamadığım Eylül Ekim aylarında tanışmıştık. Turgay'ın evli olduğunu bilmiyordum" dedi.

Turgay Gezgin ile ilişkisi nedeniyle kavga ettiğini söyleyen kadın, "Bir anlık sinirle 'Sen var ya evlenince değişirsen, seni bir gece öldürürüm. Uykunda öldürürüm. Bunu hiçbir otopside çıkarttırmam. Çıkmaz yani. Ben bu konuda ciddiyim' şeklinde söylemde bulundum. Başka kastım yoktu" ifadesini verdi.

Kaynak: Sabah