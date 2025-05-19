Numan Kurtulmuş'tan Gabar'da 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar'da yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" mesajı vererek, "Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek" dedi.

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Numan Kurtulmuş'tan Gabar'da 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili Şırnak'a gitti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Artık bu coğrafyada bugün barışın, kardeşliğin egemen olmaya başladığı bir dönemin başında olunduğunu belirten Kurtulmuş, "Bugün inşallah burada törenlerimizi icra edeceğiz. Biraz sonra Esma Çevik Kuyusu'nda ilk törenimizi yapacağız" dedi.

'KARDEŞLİK KIYAMETE KADAR SÜRSÜN'

Bir gazetecinin "Bugün buradan nasıl bir mesaj yükselecek?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Barışın, kardeşliğin dostluğun, bin yıllık Türk Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü bir mesajı bugün buradan vereceğiz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi.

"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Numan Kurtulmuş
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