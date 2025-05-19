DEM Parti'den MHP Lideri Bahçeli'nin 'Komisyon' Önerisine İlk Cevap

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulmasına yönelik çağrısını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini belirterek, "O tarihe kadar bu komisyonun kurulması ve genel hatlarıyla çalışmalarını başlatması sürece pozitif katkı sunar" dedi.

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DEM Parti'den MHP Lideri Bahçeli'nin 'Komisyon' Önerisine İlk Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni sürece ilişkin "Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır" önerisine DEM Parti'den yanıt geldi.

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulmasına yönelik çağrısını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Komisyon konusunda siyasi partilerin büyük oranda hemfikir olduğunu söyleyen Buldan, AKP'ye "Hiç geciktirmeden görüşlerini ifade etmeliler" diye çağrı yaptı.

Buldan, yasama yılının 15 Temmuz'da sona erdiğini belirterek "O tarihe kadar bu komisyonun kurulması ve genel hatlarıyla çalışmalarını başlatması sürece pozitif katkı sunar" dedi.

DEVLET BAÇHELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları söylemişti:

"Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır."

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Kaynak: T24

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