Suriye Masası Kuruluyor: İlk Toplantı Yarın

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD-Suriye Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı için yarın Washington'da toplanacağını açıkladı. Toplantıda öncelikli gündem Suriye'nin güvenliği olacak.

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Suriye Masası Kuruluyor: İlk Toplantı Yarın

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde Beşar Esad'ın devrilip yerine Ahmed Şara'nın gelmesiyle Türkiye ile ikili ilişkiler olumlu yönde gelişmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin yeniden yapılanması için her türlü desteği sağlayacağının sözünü verirken, Türkiye-ABD-Suriye Çalışma Grubu toplanıyor.

ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının yarın ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleşecek.

ÖNCELİK SURİYE'DE GÜVENLİK

Toplantıda, Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarındaki önceliklerinin üzerinde durulması, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük işbirliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin toplantının gündeminde yer alacak konuların başında gelmesi beklenirken, bu çerçevede, Türkiye tarafından son dönemde IŞİD'le mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabalar görüşülecek.

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Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca ABD tarafının, Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi de bekleniyor.

'YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK' AÇIKLAMASI

ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından tertiplenmesi açısından toplantı büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, toplantıda Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınması planlanıyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, görüşmeler kapsamında, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve ekonomik konular ile güvenlik alanında ABD'yle çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurgulaması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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