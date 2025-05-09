Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntü... Keşif Yapıp 4 Kişi Olarak Geri Dönmüşler! Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Şişli’de 5 Mayıs Pazartesi günü sokak ortasında vahşice öldürülen Bahar Aksu (37) cinayetiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin, 2 Mayıs Cuma günü Çanakkale’den 3 kişi olarak İstanbul’a geldikleri, Şişli’de bir otele yerleştikleri ve Bahar Aksu’nun evi ile iş yerinde keşif yaptıkları belirlendi. Şüpheliler, keşfin ardından Çanakkale’ye geri dönerek 4 Mayıs Pazar günü yanlarına Samet S.’yi de alıp 4 kişi olarak tekrar İstanbul’a geldi. Cinayeti planlayan şüphelilerin, geceyi otomobilde geçirip 5 Mayıs sabahı olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

OTELE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAMERADA

Otelin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin giriş-çıkış anları kaydedildi. Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalışan şüpheliler, kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Polis soruşturmasında, eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Rüstem Elibol’un sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Elibol’un, “Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana”, “İntikam en sevdiğim duygu intikam aksar unutulmaz” ve “Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı” gibi ifadeler kullandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 17 LT 343 plakalı otomobille İstanbul’a geldikleri ve cinayeti adım adım planladıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA