Bahar Aksu Cinayetinde Korkunç Gerçek... Cinayetten 3 Gün Önce Keşif Yapmış!

İstanbul Şişli’de önceki gün sabah saatlerinde işe giderken eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu (34), R.E. tarafından altı el ateş edilerek vahşice katledildi. Genç kadın, dün memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı.

HER ŞEY PLANLIYMIŞ!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bahar Aksu cinayeti için yürütülen soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Rüstem Elibol’un, eski eşini öldürmeden önce plan yaptığı belirlendi. Elibol, cinayetten 3 gün önce arkadaşlarıyla Çanakkale’den İstanbul’a gelerek bir gece konakladı. Bu süre zarfında, eski eşinin yaşadığı yeri ve sabah işe gidiş saatlerini tespit etmek için olay yerinde keşif yaptı.

'GEZİ' BAHANESİYLE TEKRAR İSTANBUL'A GELMİŞ

Keşfin ardından arkadaşlarıyla Çanakkale’ye dönen Elibol, 3 gün sonra 'gezi' bahanesiyle tekrar İstanbul’a geldi. Eski eşini kaçırmayı planlayan zanlı, kadının direnmesi üzerine kafasına ateş ederek öldürdü. Polis, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ortaya çıkarırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Habertürk