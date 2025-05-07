Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü

İstanbul Şişli’de önceki gün sabah saatlerinde işe giderken eski eşi R.E. ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu (34), R.E. tarafından altı el ateş edilerek vahşice katledildi. Genç kadın, bugün memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Camii’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksu’nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede Aksu’nun annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından gözaltına alınan R.E.’nin, “2019’da evlendik, üç yıl sonra boşandık. Boşanmayı kabul edemedim” şeklinde ifade verdiği belirtildi. Aksu’nun, R.E. hakkında daha önce tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki kez şikayetçi olduğu, R.E.’nin ise ruhsatsız silah, yaralama ve tehdit suçlarından toplam beş dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

Aksu’nun üvey babası Yücel Altınbaş, “Bahar’ı 1,5 yaşında kucağıma aldım. Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir caninin ortalıkta nasıl dolaştığının hesabı sorulmalı. Adalete inancım sonsuz. Bu cinayetin hiçbir hafifletici sebebi olamaz” diyerek isyan etti.

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Cenazede Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, kızı Berin Nur'u, "Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti" diyerek teselli etti.

Kaynak: DHA-İHA