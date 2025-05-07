Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü

İstanbul Şişli’de eski eşi R.E. tarafından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu, memleketi Edirne’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Üvey babası Yücel Altınbaş, "Kadın cinayetlerinin son bulması için mücadele edeceğim. Adalete inancım sonsuz" dedi. Annesi ise kızı Berin Nur'u, "Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti" diyerek teselli etti.

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İstanbul Şişli’de önceki gün sabah saatlerinde işe giderken eski eşi R.E. ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu (34), R.E. tarafından altı el ateş edilerek vahşice katledildi. Genç kadın, bugün memleketi Edirne’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü - Resim : 1

Eski Camii’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksu’nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede Aksu’nun annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü - Resim : 2

Olayın ardından gözaltına alınan R.E.’nin, “2019’da evlendik, üç yıl sonra boşandık. Boşanmayı kabul edemedim” şeklinde ifade verdiği belirtildi. Aksu’nun, R.E. hakkında daha önce tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki kez şikayetçi olduğu, R.E.’nin ise ruhsatsız silah, yaralama ve tehdit suçlarından toplam beş dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü - Resim : 3

Aksu’nun üvey babası Yücel Altınbaş, “Bahar’ı 1,5 yaşında kucağıma aldım. Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir caninin ortalıkta nasıl dolaştığının hesabı sorulmalı. Adalete inancım sonsuz. Bu cinayetin hiçbir hafifletici sebebi olamaz” diyerek isyan etti.

Bahar Aksu'ya Gözyaşları İçinde Veda... Mezarı Başında 'Mücadele' Sözü - Resim : 4

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Cenazede Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, kızı Berin Nur'u, "Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti" diyerek teselli etti.

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Kaynak: DHA-İHA

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Kadın cinayetleri Edirne
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