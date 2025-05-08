Denizli'de Yapılmayan Yatırımlar Meclis Gündeminde

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dikkat çeken bir konuyu dile getirdi. Arpacı, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın halkın faydasına olan yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve İçişleri Bakanlığı'nın Denizli'ye olan borçlarını ödemediğini ileri sürdü.

Meclis’te Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) hükümlere ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7 Maddesi üzerine konuşan Arpacı, sözlerine CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak başlayarak “Failin bu süreçte kimlerle görüştüğü, arkasındaki gücün kim olduğu ve bu saldırıyı yaptıranların bir an önce açığa çıkması gerektiğini belirtiyorum. Kişinin bu saldırıyı tek başına planlamadığı aşikârdır. Cumhurbaşkanının ‘Telef olacaklar’ sözünden güç aldığı bellidir. Kartalkaya'nın sorumlularını on gün içinde bulacağını iddia eden fakat geride kalan yüz altı günde sözünde duramayan İçişleri Bakanını, İstanbul Emniyetini göreve davet ediyorum. Soruşturmanın ucu nereye ulaşırsa ulaşsın sonuna kadar gidilmesi gerekmektedir. Genel Başkanımızın da söylediği gibi cumhuriyeti kuran, 2'nci yüzyılda ülkeyi yönetecek partimizin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Arpacı, söz konusu teklifin 7’nci maddesi üzerine konuşurken, “Konu Gençlik Spor Bakanlığının gelirleri üzerine düzenlemeleri içeriyor. İyi, güzel, düzenleyelim ama Gençlik Spor Bakanlığı bu gelirleri halkın faydasına mı harcıyor, yoksa partizan bir yaklaşımla keyfî uygulamalara mı imza atıyor? Önce buna bir bakalım. Bakın, konuyu daha önce de Mecliste gündeme getirdim. 2021 yılında Bakanlığın Denizli Büyükşehir Belediyesiyle yaptığı protokol gereği Spor Toto üzerinden Denizli Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine kullanılmak üzere ödemesi gereken rakam tam 57 milyon lira. Nerede bu para, neden ödemiyor? Bu para hortumlanıp yandaşa gitmeyeceği, halkın faydasına harcanacağı için mi ödemiyorsunuz?” diye konuştu.

Bakanlığın belediyeye karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Arpacı, “Denizli'nin modern bir şehir stadyumu yok. AKP'li eski bakanın, eski belediye başkanının, AKP'li vekillerin her seçim döneminde söz verdikleri stadyumumuz nerede? Verilen sözler tutulsa, hemşehrilerimizin maçlara ailecek gidebilecekleri, yazın yanmayacakları, kışın ıslanmayacakları modern bir stadyum olsa, Denizlispor'un gelirleri artsa şanlı Denizlispor bugün amatör kümeye düşer miydi? Sizin bunda hiç mi sorumluluğunuz yok Sayın Bakan?” ifadeleriyle sorularını yöneltti.

Denizli’de sözünü tutmayan tek bakanlığın Gençlik ve Spor Bakanlığı olmadığını belirten Arpacı, İçişleri Bakanlığı’na yönelik ifadeler de kullandı. Arpacı, “İçişleri Bakanlığı bir senedir EDS'lerden Büyükşehir Belediyemize ödemesi gereken 68 milyon lirayı ödemiyor. Tekrar soruyorum: Bu para yandaşa değil Denizli'nin, halkının faydasına harcanacağı için mi ödeme yapmıyorsunuz Sayın Bakan? Hem halkımız hem de polislerimiz mağdur durumda, Emniyet Müdürlüğü binamız da yok. Mevcut binamız deprem riskinden dolayı boşaltıldı hâlâ Emniyet Müdürlüğü binası yapılmadı. Bakın, kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz, yapılanlar da yapılmayanlar da unutulmaz. Denizli halkı size gereken cevabı sandıkta verir” ifadelerini kullandı.