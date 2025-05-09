Ulaştırma Bakanı 4 Şirketi İhya Etti! Halkın Parasını Saçtı

Nefes gazetesi yazarı İsmail Şahin, bugünkü köşesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun döneminde dikkat çeken bir detayı taşıdı. Şahin, Bakan Uraloğlu döneminde 4 firmaya kamu ihalesi yağdığını ifade etti. İşte çarpıcı iddianın detayları…

FİRMALARA 'ÖZEL DAVET'

AKP’nin son dönemlerde açık usul yerine, 21/b pazarlık usulünü tercih ettiğini vurgulayan Şahin, bu süreçte idarenin istediği firmalara özel davet göndererek ihale sürecini tamamladığını belirtti.

4 FİRMAYA 28 MİLYARLIK İHALE

Bakan Uraloğlu’nun imzasının yer aldığı ihaleler arasında 4 firmanın dikkat çektiğini vurgulayan Şahin şunları söyledi: Bu şirketlere toplam 23 ihale kapalı kapılar ardında verildi. 2018-2025 yılını kapsayan dönemdeki bu ihalelerin toplam bedeli 17 milyar lirayı aşıyor. İhale tarihlerindeki dolar/ TL üzerinden hesaplandığında ise döviz bazlı tutar 730 milyon doları (bugünkü kurla 28 milyar 226 milyon lirayı) buluyor.

Şahin, şirketlerin Sarıosmanoğlu İnşaat, Solmaz Taahhüt, SNH İnşaat ve Ege Asfalt olduğunu ifade etti.

Şahin, şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin şu bilgileri köşesine taşıdı:

Kurucuları arasında eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Keleş’in yer aldığı Sarıosmanoğlu İnşaat, en fazla ihale alan şirketlerden biri. Şirket, 2021’den bu yana Karayolları ve bölge müdürlüklerinin gerçekleştirdiği davet usulü 9 ihalede toplam 6.5 milyar liralık iş aldı.

ŞİRKET SON İKİ YILDA 4 İHALE

Muhammed Solmaz’ın sahibi olduğu Solmaz Taahhüt de aldığı pazarlık usulü ihalelerle dikkat çekiyor. 2024’te, Hatay-Antakya ve çevresi kalıcı deprem yolları için gerçekleştirilen ihaleye Haspınar İnşaat ile birlikte katılarak yaklaşık 1 milyar 335 milyon TL teklif veren şirket son iki yılda 4 ihalede toplam 3.1 milyarlık işi kapalı kapılar ardından aldı.

4.5 MİLYARLIK İŞ

Halil Şevki Kara’nın yönettiği SNH İnşaat, 7 ihalede toplam 4.5 milyarlık işi davet usulüyle aldı. Deprem bölgesinde 2023’te 3.2 milyarlık yol onarım ve yeniden inşa işi alan şirket, Anadolu Otoyolu, Toprakkale-İskenderun ve Ankara-İncek bağlantı yolları gibi stratejik güzergâhlarda da ihale kazandı.

'GÖZDE FİRMALARINDAN'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gözde firmalarından biri de Ege Asfalt... Karayolu altyapı projelerinde adı giderek daha fazla duyulan Ege Asfalt, 2023 ve 2025 yılları arasında birçok kritik projede teklif sahibi olarak öne çıktı. Firma, davet usulü yapılan dört ihalede toplam 2.8 milyar liralık iş aldı.

Kaynak: Nefes gazetesi