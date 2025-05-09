Atatürk'ün Mirası Kiraya Verildi: AOÇ Markalı Ürünler Artık Özel Firmalardan

Atatürk'ün kurduğu ve halkın büyük güven duyduğu Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık çiftlikte değil, özel firmalar tarafından üretiliyor. CHP'li Mehmet Tahtasız, "Markaya olan güven bu yöntemle zedeleniyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Atatürk'ün Mirası Kiraya Verildi: AOÇ Markalı Ürünler Artık Özel Firmalardan

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında gelecek nesillere miras bırakılan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), bir kez daha tartışmaların odağında. Son yıllarda arazi satışı ve kiralamalarıyla gündeme gelen AOÇ'de bu kez de markalı ürünlerin üretimi özel şirketlere devredildi.

'BAŞKA FİRMALARA ÜRETTİRİLİYOR'

CHP Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız'ın gündeme taşıdığı konu, Atatürk Orman Çiftliği'nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü komisyon toplantısında açıklığa kavuştu.

Tahtasız'ın sorularını yanıtlayan AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, AOÇ markasının kullanım hakkının 9 farklı firmaya kiralandığını ve bu kapsamda 2024–2025 yıllarında toplam 27 milyon 185 bin 944 TL + KDV gelir elde edildiğini açıkladı.

Yıldırım, bu yöntemin gerekçesini ise şöyle ifade etti:

"Amaç, Atatürk Orman Çiftliği markasının Türkiye genelinde bilinirliğini ve marka değerini artırmaktır."

Yıldırım, çiftliğin kendi üretim kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek, süt, dondurma, peynir, tereyağı ve meyve suyu gibi ürünlerin AOÇ kalite standartlarına uygun şekilde dışarıda ürettirildiğini söyledi.

Atatürk'ün Mirası Kiraya Verildi: AOÇ Markalı Ürünler Artık Özel Firmalardan - Resim : 1

CHP'DEN TEPKİ

CHP'li Mehmet Tahtasız ise bu uygulamaya sert tepki gösterdi. Vatandaşların AOÇ markasına güvenerek ürünleri satın aldığını ancak ürünlerin artık doğrudan çiftlikte üretilmediğinin ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaş bir keçi sütlü dondurma alıyor, üzerinde AOÇ markası var. Ancak araştırıldığında bunun özel bir firmaya ait olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde süt, peynir, tereyağı da dışarıya ürettiriliyor. Bu durum hem markanın güvenilirliğini sarsar hem de Atatürk'ün emanetine zarar verir."

Tahtasız ayrıca, AOÇ yönetiminin kendi üretim altyapısını güçlendirmek yerine kiralama yoluyla ilerlemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Atatürk Orman Çiftliği'nin İsmi 'Beştepe Millet Ormanı' mı Olacak? Mansur Yavaş'tan Açıklama GeldiAtatürk Orman Çiftliği'nin İsmi 'Beştepe Millet Ormanı' mı Olacak? Mansur Yavaş'tan Açıklama GeldiSiyaset

AİHM'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İçin 'Kabul Edilemez' KararıAİHM'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İçin 'Kabul Edilemez' KararıGüncel

Etiketler
orman CHP
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Ulaştırma Bakanı 4 Şirketi İhya Etti! Halkın Parasını Saçtı Ulaştırma Bakanı 4 Şirketi İhya Etti!
Boğazına Şeker Kaçan Öğrenciyi Heimlich Manevrasıyla Kurtardı Boğazına Şeker Kaçan Öğrenciyi Heimlich Manevrasıyla Kurtardı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü