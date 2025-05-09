Atatürk'ün Mirası Kiraya Verildi: AOÇ Markalı Ürünler Artık Özel Firmalardan

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında gelecek nesillere miras bırakılan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), bir kez daha tartışmaların odağında. Son yıllarda arazi satışı ve kiralamalarıyla gündeme gelen AOÇ'de bu kez de markalı ürünlerin üretimi özel şirketlere devredildi.

'BAŞKA FİRMALARA ÜRETTİRİLİYOR'

CHP Çorum Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız'ın gündeme taşıdığı konu, Atatürk Orman Çiftliği'nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü komisyon toplantısında açıklığa kavuştu.

Tahtasız'ın sorularını yanıtlayan AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, AOÇ markasının kullanım hakkının 9 farklı firmaya kiralandığını ve bu kapsamda 2024–2025 yıllarında toplam 27 milyon 185 bin 944 TL + KDV gelir elde edildiğini açıkladı.

Yıldırım, bu yöntemin gerekçesini ise şöyle ifade etti:

"Amaç, Atatürk Orman Çiftliği markasının Türkiye genelinde bilinirliğini ve marka değerini artırmaktır."

Yıldırım, çiftliğin kendi üretim kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek, süt, dondurma, peynir, tereyağı ve meyve suyu gibi ürünlerin AOÇ kalite standartlarına uygun şekilde dışarıda ürettirildiğini söyledi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP'li Mehmet Tahtasız ise bu uygulamaya sert tepki gösterdi. Vatandaşların AOÇ markasına güvenerek ürünleri satın aldığını ancak ürünlerin artık doğrudan çiftlikte üretilmediğinin ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaş bir keçi sütlü dondurma alıyor, üzerinde AOÇ markası var. Ancak araştırıldığında bunun özel bir firmaya ait olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde süt, peynir, tereyağı da dışarıya ürettiriliyor. Bu durum hem markanın güvenilirliğini sarsar hem de Atatürk'ün emanetine zarar verir."

Tahtasız ayrıca, AOÇ yönetiminin kendi üretim altyapısını güçlendirmek yerine kiralama yoluyla ilerlemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.