Ünlü Fenomene 'Ölüm' Tuzağı! Cinayetten 1 Gün Önceki Şok Gerçek Ortaya Çıktı

Kolombiya’da Francisco de Paula Santander Üniversitesi'nde eğitim gören 22 yaşındaki fenomen Maria Jose Estupinan Sanchez evinin önünde dehşeti yaşadı.

Cucuta kentinde 15 Mayıs'ta saatler 08.12 sıralarında spor salonuna gitmek üzere hazırlanan sosyal medya fenomeni Maria Jose Estupinan Sanchez evine gelen çikolataları almak için dışarı çıktı.

İddiaya göre kendisini kurye olarak tanıtan kişi, genç fenomenin yüzüne yakın mesafeden ateş etti. Dehşeti yaşayan fenomen hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin siyah şapka, ceket ve sırt çantasıyla hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

Genç fenomeni öldüren şüphelinin bulunması için inceleme başlatılan polis ekipleri Maria Jose Estupinan Sanchez’in 2018 yılında eski partnerine karşı aile içi şiddet şikayetinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Öte yandan fenomenin şikayette bulunduğu kişiyle olan davasında ölümünden bir gün önce dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Fenomenin yaklaşık 7.100 dolar (230.000 TL) tazminat alacağı öğrenildi.

Fenomenin eski erkek arkadaşı, dosyada baş şüpheli olarak değerlendirilirken hakkında henüz bir tutuklama kararı çıkmadı.

Genç fenomenin ölümüne ilişkin inceleme sürerken, yakınları Maria’yı ‘Büyük bir kalbi olan, hayalperest, karizmatik bir genç kadındı; ayrıca, sevgiyle çağrıldığı şekliyle 'Mona', dünyayı keşfetme konusunda tutkuluydu’ diyerek anlatı.

Kaynak: Haber Merkezi