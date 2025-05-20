Bakan Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Vandier'i ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Oramiral Pierre Vandier’i kabul etti. Kabulde, Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi.