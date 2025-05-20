Mersin'de Dev Operasyon: 968 Kişi Yakalandı!

Mersin Valiliği'nin Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer konular ele alındı. Kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, 12-19 Mayıs arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 968 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 85 bin 990 araç kontrol edilirken, bin 493 araç trafikten men edildi, 18 bin 530 sürücüye işlem yapıldı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE DEVAM

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 183 şüpheli yakalanırken, bunlardan 26'sı tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 34 bin 852 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 918 gram uyuşturucu madde ile 7 tabanca, 202 tabanca fişeği ve 1 tüfek ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 318 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da bin 543 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.

Kaynak: İHA