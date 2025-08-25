Ünlü Profesör 'Artçı Deprem Değil' Diyerek Sındırgı'daki Sarsıntıların Nedenini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda depremler meydana geldi. En büyüğünün 4.8 büyüklüğünde olduğu depremler, Balıkesir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu büyüklükte ve sıklıkta depremlerin olağan bir durum olmadığını belirterek, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor." dedi.

Sındırgı'daki depremler bölge halkını endişelendirdi

PEŞ PEŞE SALLANDI

Sındırgı’da ilk sarsıntı saat 21.58’de meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 14 dakika arayla 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Vatandaşların endişeyle izlediği bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirmelerde bulundu.

'HASAR VARSA EVLERE GİRMEYİN'

Prof. Dr. Tüysüz, Sındırgı’da 20.00 ile 22.15 saatleri arasında toplam 31 deprem kaydedildiğini belirterek, "10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı çevresinde 5600'den fazla deprem meydana geldi. Özetle Sındırgı daha uzun süre 4-5 büyüklüğüne varan depremlerle sallanacak gibi duruyor. Yöre halkına sabırlar diliyorum. Evlerdeki hasar durumunu özellikle 4 üstü depremler sonrasında yakından takip edin, hasar varsa girmeyin." uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Tüysüz'den 'deprem fırtınası' uyarısı geldi

"Olağan koşullarda deprem artçıları düşen blok tarafında yoğunlaşır ve bunlar faya boyunca veya yakınında olurlar. Sındırgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil." diye yazan Tüysüz, yeraltında olağan dışı bir hareketlilik olduğunu ifade etti.

Olağan koşullarda deprem artçıları düşen blok tarafında (#Sındırgı için Sındırgı'nın kuzeyinde) yoğunlaşır ve bunlar faya boyunca veya yakınında olurlar. Sınıdrgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil. ++ — Okan Tüysüz (@okangeo) August 24, 2025

'DEPREM FIRTINASI' UYARISI

Tüysüz, "Yeraltında nedenini bilmediğimiz bir hareketlilik var. Bunun nedenini yapılacak araştırmalar sonucunda öğrenebileceğiz. Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler." dedi.