Ünlü Profesör 'Artçı Deprem Değil' Diyerek Sındırgı'daki Sarsıntıların Nedenini Açıkladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kısa aralıklarla meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. En büyüğü 4.8 olan sarsıntıların ardından 2 saat içinde 31 deprem kaydedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor” diyerek uyarıda bulundu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Ünlü Profesör 'Artçı Deprem Değil' Diyerek Sındırgı'daki Sarsıntıların Nedenini Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda depremler meydana geldi. En büyüğünün 4.8 büyüklüğünde olduğu depremler, Balıkesir’in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu büyüklükte ve sıklıkta depremlerin olağan bir durum olmadığını belirterek, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor." dedi.

Ünlü Profesör 'Artçı Deprem Değil' Diyerek Sındırgı'daki Sarsıntıların Nedenini Açıkladı - Resim : 1
Sındırgı'daki depremler bölge halkını endişelendirdi

PEŞ PEŞE SALLANDI

Sındırgı’da ilk sarsıntı saat 21.58’de meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 14 dakika arayla 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Vatandaşların endişeyle izlediği bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirmelerde bulundu.

'HASAR VARSA EVLERE GİRMEYİN'

Prof. Dr. Tüysüz, Sındırgı’da 20.00 ile 22.15 saatleri arasında toplam 31 deprem kaydedildiğini belirterek, "10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı çevresinde 5600'den fazla deprem meydana geldi. Özetle Sındırgı daha uzun süre 4-5 büyüklüğüne varan depremlerle sallanacak gibi duruyor. Yöre halkına sabırlar diliyorum. Evlerdeki hasar durumunu özellikle 4 üstü depremler sonrasında yakından takip edin, hasar varsa girmeyin." uyarısını yaptı.

Ünlü Profesör 'Artçı Deprem Değil' Diyerek Sındırgı'daki Sarsıntıların Nedenini Açıkladı - Resim : 2
Prof. Dr. Tüysüz'den 'deprem fırtınası' uyarısı geldi

"Olağan koşullarda deprem artçıları düşen blok tarafında yoğunlaşır ve bunlar faya boyunca veya yakınında olurlar. Sındırgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil." diye yazan Tüysüz, yeraltında olağan dışı bir hareketlilik olduğunu ifade etti.

'DEPREM FIRTINASI' UYARISI

Tüysüz, "Yeraltında nedenini bilmediğimiz bir hareketlilik var. Bunun nedenini yapılacak araştırmalar sonucunda öğrenebileceğiz. Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler." dedi.

Sındırgı'da Art Arda Depremler: İstanbul'da da HissedildiSındırgı'da Art Arda Depremler: İstanbul'da da HissedildiGüncel
Ankara'nın Altında Bekleyen Tehlike! Kentin İçinden Geçiyor, 6 Şiddetinde Deprem OlabilirAnkara'nın Altında Bekleyen Tehlike! Kentin İçinden Geçiyor, 6 Şiddetinde Deprem OlabilirGüncel

Etiketler
Deprem Balıkesir Okan Tüysüz
Son Güncelleme:
Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor 10 Milyon Nüfusu, 840 Farklı Dili Var!
Eleştirileri Oklarının Hedefindeydi... Manchester United'dan Altay Bayındır'a Kara Haber! Dünyası Başına Yıkıldı Aldığı Kara Haberle Yıkıldı
Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum' Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Suriye'ye Pasaportla Geçiş Başladı Suriye'ye Pasaportla Geçiş Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum' Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü Sultangazi'de Kadın Cinayeti! Annesini Başından Vurarak Öldürdü