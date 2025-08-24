Sındırgı'da Art Arda Depremler: İstanbul'da da Hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

Son Güncelleme:
Sındırgı'da Art Arda Depremler: İstanbul'da da Hissedildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yine peş peşe depremler meydana geliyor. Yaylacık bölgesinde, saat yine deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 21.58’de 5.0 büyüklüğündeki deprem kaydedildi. 12.6 kilometre derinlikte yaşanan deprem, İstanbul dahil çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göreyse depremin büyüklüğü 4,8. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yine Saat 22.00'de de 4,2; 22.14'teyse 3.8 büyüklüğünde iki bir deprem meydana geldi.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

Deprem
