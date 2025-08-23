Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bugün bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6; Kandilli ise 3.5 olarak duyurdu.

Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Sındırgı’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 15.2 kilometre olarak ölçtü.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı merkezli olup İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti. AFAD verilerine göre, depremde 10’un üzerinde bina yıkılmıştı, 29 kişi yaralanmıştı ve 81 yaşındaki bir vatandaş, enkazdan kurtarılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıkılan binaların 12’sinin metruk olduğunu, 4’ünde ise deprem anında kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Depremin ardından bölgede yoğun bir artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. AFAD, 6.1’lik ana şokun ardından 250’den fazla artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 11’inin 4.0 ve üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!Sındırgı ve İstanbul Depremini Bilmişti: Şener Üşümezsoy Riskli Fay Hattına Dikkat Çekip Uyardı: Yakın Tarihte Büyük Bir Deprem Yaşanacak!Güncel

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı!Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Kritik Uyarı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

