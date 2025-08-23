Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Sındırgı’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.46'da gerçekleşti. Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 15.2 kilometre olarak ölçtü.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı merkezli olup İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti. AFAD verilerine göre, depremde 10’un üzerinde bina yıkılmıştı, 29 kişi yaralanmıştı ve 81 yaşındaki bir vatandaş, enkazdan kurtarılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıkılan binaların 12’sinin metruk olduğunu, 4’ünde ise deprem anında kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Depremin ardından bölgede yoğun bir artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. AFAD, 6.1’lik ana şokun ardından 250’den fazla artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 11’inin 4.0 ve üzerinde olduğunu açıklamıştı.

