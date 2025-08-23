Aynı Mezarı Üçüncü Kez Kazan Defineciler İsyan Ettirdi! Kemikler Dışarı Saçıldı, Savunmaları 'Pes' Dedirtti

Arnavutköy’de bulunan Yassıören Mezarlığı defineciler tarafından üçüncü kez kazıldı. Kemiklerin dışarı saçıldığı olay, mahalleliyi ve muhtarı isyan ettirdi. Mezarın kendi akrabasına ait olduğunu söyleyen muhtar, "Adamı yakaladığımızda, ‘Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun?’ dedim. O da bana, ‘Kemiklerini çalmadık, duruyor,’ dedi. Dalga geçer gibi." diyerek tepkisini dile getirdi. Daha önce yakalanan şahısların serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi’nde bulunan mezarlık, defineciler tarafından üçüncü kez kazıldı. “Ermeni mezarlığı” olduğu iddiasıyla kazılan mezarların açıldığı ve kemiklerin dışarı saçıldığı görüldü. Olay, mahalleli ve muhtarın büyük tepkisini çekti.

Define bulmak için mezarı talan ettiler

DEFİNE İÇİN MEZARI KAZDILAR

Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta bulunan bir vatandaşın mezarı defineciler tarafından defalarca açıldı. Definecilerin, mezarın Ermenilere ait olduğunu iddia ederek kazı yaptığı öğrenildi. Dua etmek için mezarlığa gelen vatandaşlar açılmış mezarı görünce büyük şok yaşadı. Daha önce de aynı olayın yaşandığı, jandarma ekiplerinin şüphelileri yakaladığı ortaya çıktı. İfadelerinde define aramak için mezarı kazdıklarını itiraf eden şahısların mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Mezardaki kemiklerin dışarı saçıldığı görüldü

MUHTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, “Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor. 51 sene önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz” diyerek isyan etti.

Defineciler aynı mezarı üçüncü kez kazdı

'PES' DEDİRTEN SÖZLER

Atay, mezarın dedesinin dayısı Yaşar Yücel’e ait olduğunu belirterek, “Adamı yakaladığımızda, ‘Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun?’ dedim. O da bana, ‘Kemiklerini çalmadık, duruyor,’ dedi. Dalga geçer gibi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Öte yandan, definecilerin talan ettiği mezarlık ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce kazılan mezarlıkta kemiklerin ortalığa saçıldığı, definecilerin ise geride eldiven ve kazı malzemeleri bıraktığı görüldü.

Define Ararken Orman Yakan Sanıklara 18 Yıla Kadar Hapis İstemiDefine Ararken Orman Yakan Sanıklara 18 Yıla Kadar Hapis İstemiGüncel
Kastamonu'da Şoke Eden Olay: 'Kötü Koku' İhbarından 30 Metrelik Define Tüneli ÇıktıKastamonu'da Şoke Eden Olay: 'Kötü Koku' İhbarından 30 Metrelik Define Tüneli ÇıktıGüncel

