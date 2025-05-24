Kastamonu'da Şoke Eden Olay: 'Kötü Koku' İhbarından 30 Metrelik Define Tüneli Çıktı

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine girilen bir evde, kaçak kazı sonucu açılmış 30 metre derinliğinde tünel bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tüneli görenler ise şoke oldu.

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Kastamonu'da Şoke Eden Olay: 'Kötü Koku' İhbarından 30 Metrelik Define Tüneli Çıktı

Kastamonu'nun Hisarardı Mahallesi'nde gizemli kokuların izini süren ekipler, hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Mahalle sakinlerinin yayılmaya başlayan ağır kokulardan şüphelenerek muhtara bilgi vermesiyle başlayan süreç, polisin eve girmesiyle birlikte bambaşka bir boyut kazandı.

İbn-i Neccar Sokak'ta bulunan bir evden yayılan kokular, çevre halkını tedirgin etti. Mahalle muhtarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ev sahibi T.D.'ye ulaşmaya çalışan ekipler, kapının açılmasının ardından içeri girerek arama yaptı.

30 METRE DERİNLİKTE!

Evde yapılan incelemede, yer altında yaklaşık 30 metre derinliğinde bir tünel kazıldığı ortaya çıktı. Kazının, izinsiz olarak define aramak amacıyla yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri de çağrılarak detaylı araştırma başlatıldı. Tünel boyunca yapılan kontrollerde ise kötü kokunun kaynağına ulaşılamadı.

Kastamonu'da Şoke Eden Olay: 'Kötü Koku' İhbarından 30 Metrelik Define Tüneli Çıktı - Resim : 1

Ev sahibi T.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçak kazıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da Şoke Eden Olay: 'Kötü Koku' İhbarından 30 Metrelik Define Tüneli Çıktı - Resim : 2

Mahallede yaşayan Necdet Gül, kokunun yaklaşık dört gündür devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Burası Kastamonu Kalesi'nin tam altı. Araç bile giremez, çıkmaz bir sokak. Genelde sakin ve kimsenin uğramadığı bir yer. Kıraathanede otururken 3-4 gündür yayılan bir kokudan rahatsız olduk. Durumu muhtara bildirdik, ardından ekipler geldi. Tünel kazılmış ama içeride ne var, kokunun sebebi ne, biz de öğrenemedik."

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Kaynak: İHA

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